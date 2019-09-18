أحمد الصائغ رئيس النادي الأهلي السعودي يرد على اتهامات الأمير منصور بن مشعل (فيديو)

رد أحمد الصائغ، رئيس النادي الأهلي السعودي، على تصريحات الأمير منصور بن مشعل المشرف على إدارة كرة القدم بالنادي، إثر الأزمة التي نشبت أخيرا بين الطرفين إثر إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

وكان الأهلي خسر بنتيجة 1-2 أمام الوحدة، السبت الماضي، في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين، قبل أن يعلن النادي إقالة إيفانكوفيتش، يوم الاثنين.

واشتعلت أزمة كبرى بين بن مشعل والصائغ، بعد هزيمة الأهلي أمام الوحدة، في الدوري السعودي للمحترفين، وإقالة المدرب الكرواتي.

#الدوري_مع_وليد

أحمد الصائغ – رئيس #الأهلي: اجتمعت مع الأمير منصور بن مشعل وأوضحت له الأمور المالية لا تتحمل المدة المتبقية من عقد برانكو .. لا يوجد شرط جزائي في عقد برانكو .. عجز الميزانية في #الأهلي 80 مليون ريال pic.twitter.com/zRbAIAICcY — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) September 17, 2019

وقال الصائغ في تصريحات تليفزيونية، إنه فوجئ بإقالة برانكو من وسائل الإعلام، وأكد أن الأمير منصور بن مشعل قرر رحيله عقب الخسارة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه يقدر حرصه الدائم على مصلحة الفريق في النهاية.

وأضاف رئيس النادي الأهلي، أنه عقد اجتماعًا مع الأمير منصور بن مشعل، وأوضح له أن ميزانية النادي لا تتحمل المدة المتبقية من عقد برانكو لا سيما في ظل وجود عجز في الميزانية وصل إلى 80 مليون ريال.

#الدوري_مع_وليد

أحمد الصائغ – رئيس #الأهلي: طالبت بدخول برانكو للتدريب حتى إنهاء كافة الإجراءات القانونية لفسخ عقده .. الأمير منصور هو بالفعل المشرف على إدارة كرة القدم .. من الطبيعي أن يكون لي دور إشرافي في جميع الإدارات داخل النادي pic.twitter.com/kDqmhLd76v — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) September 17, 2019

وتابع: ”أخبرت الأمير أننا بحاجة إلى ما يقارب 7 ملايين ريال لفسخ عقد برانكو لكنه رفض التغطية، والنادي هو من تكفل برواتب المدرب“.‏

وأكمل‬: ”القيمة الإجمالية لتعاقداتنا تتجاوز 200 مليون ريال، والأمير منصور بن مشعل دعمنا بـ20 مليون فقط“.

وأتم: ”لدي مستندات تثبت كلامي عن عقود الرعاية، وتعاقدنا مع شركات عدة والإجمالي لهذه العقود يصل إلى 140 مليون والدخل السنوي يصل إلى 26 مليون ريال“.

يذكر أن الأهلي، الذي أنهى الموسم الماضي من الدوري السعودي للمحترفين في المركز الرابع، جمع 4 نقاط هذا الموسم من أول 3 جولات، ليستقر في المركز التاسع.