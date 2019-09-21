أهداف مباراة الفتح والأهلي.. 2-0 لـ“الراقي“ (فيديو)

سجل دغانيني تافاريس الهدف الأول لفريق الأهلي في شباك نظيره الفتح، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء السبت، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، في الجولة الرابعة للدوري السعودي.

وفي الدقيقة 22 يسجل عمر السومة الثاني للراقي.

ويحتل فريق الأهلي المركز العاشر برصيد أربع نقاط، بينما يحتل فريق الفتح المركز الأخير في جدول الترتيب من دون نقاط.

وسبق للفريقين أن التقيا 20 مرة في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، تمكن الفتح من تحقيق الانتصار في أربعة فقط، ثلاثة منها على ملعبه، فيما فاز الأهلي في 12 مناسبة، وحضر التعادل في أربع مواجهات.

لكن الفتحاويين يعانون في الموسم الحالي كونهم لم يسجلوا أي انتصار أو تعادل في الجولات الثلاث الماضية، وهي البداية الأسوأ الثانية لهم في تاريخ الدوري منذ موسم 2014 – 2015 والتي خسروا فيها الجولات الأربع الأولى.

كما أن الفتح لم يتمكن من تحقيق الفوز في آخر 12 مباراة لعبها في الدوري السعودي للمحترفين، إذ تعادل في أربع مواجهات، وخسر ثمانية، ما يجعله صاحب السلسلة الأسوأ بين الفرق المشاركة، خاصة وأنه لم يحصد أي نقطة في المواجهات الست الأخيرة له في الدوري، بعد أن خسر المواجهات الثلاث الأخيرة في الموسم الماضي أيضًا، حيث تلقى في المواجهات الست 21 هدفًا، بمعدل 3.5 هدف في كل مباراة.

في المقابل، يمتلك الأهلي أربع نقاط جمعها من ثلاث جولات لعبها هذا الموسم، حيث فاز مرة واحدة، وتعادل في أخرى وخسر في الثالثة، وهو الرصيد الذي سبق وأن جمعه مرتين، لكنه لم يكن الأسوأ، كونه جمع ثلاث نقاط من الجولات الثلاث الأولى في موسم 2010 – 2011.

كما نجح الأهلي في الفوز بالمواجهات الخمس الأخيرة له التي حل فيها ضيفًا على خصومه في الدوري السعودي للمحترفين، كثاني أطول سلسلة للفريق الضيف بعد النصر صاحب الانتصارات الست، علمًا أن السلسلة الأطول للأهلي في سجل زياراته في موسم واحد كانت في 2011 – 2012 حينما حقق سبع انتصارات متتالية على مستضيفيه.

كما أن الأهلاويين فشلوا في التسجيل خلال استضافتهم مرة واحدة فقط في المواجهات الـ 19 الأخيرة لهم كضيوف، حينما تعادل سلبًا أمام الرائد في ديسمبر 2018، لكنهم سجللوا هدفين على الأقل في 14 زيارة ضمن هذه السلسلة، متضمنة آخر 5 لقاءات على التوالي.