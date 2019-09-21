التشكيلة الرسمية لمباراة الاتحاد ضد الهلال في الدوري السعودي

أعلن التشيلي لويس سييرا، المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي، عن تشكيل الفريق لملاقاة الهلال، على ملعب الجوهرة المشعة، في كلاسيكو الجولة الرابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويطمح الهلال، الذي يملك 7 نقاط، للانفراد بصدارة دوري المحترفين، مستغلًا خسارة النصر أمام الحزم بهدف نظيف، في حين يسعى الاتحاد لمصالحة جماهيره، بعد خسارته أمام ضمك، في الجولة الماضية، بهدف لهدفين، وامتلاك 3 نقاط من مباراتين.

وجاء تشكيل الاتحاد كالآتي:

حراسة المرمى: فواز القرني

الدفاع: سعود عبد الحميد، زياد المولد، مروان داكوستا، منصور الحربي

الوسط: كريم الأحمدي، عبد الإله المالكي، إيميليانو فيشيو، كارلوس فيلانويفا

الهجوم: ألكساندر بريغوفيتش، رومارينهو.

وجاءت تشكيلة الهلال كالآتي:

المعيوف، الشهراني، هيون سو، البليهي، البريك، كويلار، كنو، إدواردو، كاريلو، خربين، غوميز.