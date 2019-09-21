القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الاتحاد في الدوري السعودي

يحل نادي الهلال ضيفًا على منافسه الاتحاد، اليوم السبت، في قمة منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وتنقل مباراة الهلال والاتحاد على قناة KSA SPORT 1.

وتنطلق المباراة الساعة 20:20 بتوقيت السعودية، 19:20 بتوقيت مصر.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي وفي رصيده 7 نقاط مع النصر والعدالة، لكن الهلال سينفرد بالصدارة حال تحقيق الفوز أو التعادل، في حين يملك الاتحاد 3 نقاط من مباراتين ويحتل المركز الرابع عشر.

وهذه المواجهة الثالثة بين الفريقين في أقل من شهر، إذ لعبا في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وتعادلا سلبيًا في مباراة الذهاب، قبل أن يفوز الهلال 3/1 على ملعبه ويصعد إلى نصف نهائي البطولة.

ويلعب الاتحاد المباراة بعدما خسر آخر مباراتين، أمام ضمك في الدوري، وأمام الهلال في دوري أبطال آسيا، ويتردد أن إدارة العميد قد تقيل المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا؛ حال الخسارة أمام الزعيم اليوم.