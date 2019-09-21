مباراة الهلال والاتحاد.. هل يتسبب الزعيم بإقالة خوسيه لويس سييرا مدرب العميد؟

كشفت تقارير صحفية سعودية، إن مصير التشيلي خوسيه لويس سييرا، المدير الفني لنادي الاتحاد، بات معلقًا، على الأرجح، بنتيجة مباراة الفريق، اليوم، أمام منافسه الهلال في قمة منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وبحسب ما نقلته صحيفة ”الشرق الأوسط“، فإن إدارة الاتحاد كانت قد اجتمعت بالجهاز الفني لمناقشته بعد الخسارة الماضية (1/3) أمام الهلال، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

واهتزت العلاقة بين إدارة الاتحاد والمدرب التشيلي عقب قرار الإدارة فسخ التعاقد مع اللاعب التشيلي لويس خيمينيز رغمًا رفض المدرب.

وفشل الاتحاد مع سييرا في التأهل للدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية، كما تعرض الفريق للخسارة أمام ضمك في الجولة الثالثة من الدوري السعودي، وهو ما يضع سييرا تحت ضغط كبير.

ويملك الاتحاد 3 نقاط من مباراتين، ويحتل المركز الرابع عشر على لائحة ترتيب الدوري السعودي.