موعد مباراة الهلال والاتحاد اليوم في الدوري السعودي

يتجدد التنافس بين الهلال والاتحاد، وهذه المرة في الجولة الرابعة من الدوري السعودي، بعد أيام من مواجهتي دوري أبطال آسيا.

ويواجه الهلال منافسه الاتحاد، اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، الساعة 20:20 بتوقيت السعودية، 19:20 بتوقيت مصر.

وتنقل المباراة على قناة KSA SPORT 1.

ووصل الهلال إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما تجاوز عقبة الاتحاد 3/1، في إياب دور الـ16.

ويملك الهلال 7 نقاط في صدارة ترتيب الدوري السعودي من 3 مباريات، مقابل 3 نقاط للاتحاد من مباراتين في المركز الثاني عشر، وقد خسر الجولة الماضية 1/2 أمام ضمك الصاعد حديثًا.

ومنذ فوزه 2/0 في أكتوبر 2016، لم يذق الاتحاد طعم الفوز على الهلال في كافة المسابقات، حيث خسر 5 مرات، وتعادل في 3 مرات.

ويملك الهلال 15 لقبًا في الدوري السعودي، وهو أكثر الأندية المتوجة باللقب، في حين حقق الاتحاد 8 ألقاب آخرها موسم 2008/2009.