ترتيب الدوري السعودي بعد خسارة نادي النصر أمام الحزم (صورة)

فاجأ الحزم منافسه نادي النصر، حامل لقب الدوري السعودي الموسم الماضي، وتغلب عليه 1/0، في الجولة الرابعة من المسابقة، اليوم الجمعة.

وسجل السويدي كارلوس ستراندبيرغ الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 14، وفشل لاعبو النصر بتعويض النتيجة ليتلقى العالمي أول الخسائر المحلية الموسم الماضي.

وظل النصر في الصدارة وفي جعبته 7 نقاط من فوزين وتعادل، وهو نفس رصيد الهلال والتعاون.

لكن الهلال يمكنه الانفراد بالصدارة حال فوزه على منافسه الاتحاد، في قمة مباريات الجولة الرابعة، غدًا السبت.

ثم يأتي الاتفاق في المركز الرابع برصيد 6 نقاط من 3 مباريات، مع الشباب برصيد 6 نقاط من 4 مباريات والوحدة برصيد 6 نقاط من 4 مباريات.

وفيما يلي ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الحزم على النصر:

1. النصر والعدالة (4 مباريات)، والهلال (3 مباريات) ولكل منها 7 نقاط.

2. الاتفاق (3 مباريات)، والشباب والوحدة (4 مباريات)، ولكل منها 6 نقاط.