بعد خسارة نادي النصر أمام الحزم.. مطالب برحيل صفوان السويكت وعبدالرحمن الحلافي

انتفض عدد من جماهير نادي النصر السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ في أعقاب التعثر الثالث على التوالي للفريق، حيث صبَّت جام غضبها على الإدارة الحالية.

وتعادل النصر مع الشباب قبل أن يتعرض للخسارة أمام السد 1/3، وبالتالي الخروج من دوري أبطال آسيا، ثم هزيمته مؤخرًا أمام الحزم في الجولة الرابعة من الدوري بهدف نظيف.

واتهمت الجماهير النصراوية الإدارة الحالية بالضعف والفشل في السيطرة على الفريق، وأنها ناجحة فقط في إصدار البيانات.

وقال الإعلامي أحمد القحطاني:“فيتوريا يهزم النصر بجدارة.. مدرب مفلس، وإلغاء عقده عاجلًا ضرورة في النصر.. مدرب لا يفهم ولا يتعلم من أخطائه، وإصراره على الجميعة دليل إفلاسه، واللاعبون ضائعون بلا روح أو طموح، ‏والإدارة لا تملك الفكر ولا الخبرة ولا القرار، فقط تملك إصدار البيانات“.

وكتب المغرد النصراوي الشهير متعب أبوظهر:“رحيل السويكت مطلب إذا كان عاجزًا عن قيادة فريق بحجم النصر، وأعضاء شرف النصر أنتم مؤتمنون أمام الجمهور، والحل بأيديكم، والجماهير حضورها ودعمها للكيان فقط وليس لأجل إدارة أو غير ذلك“.

#رحيل_السويكت_مطلب اذا كان عاجز عن قيادة فريق بحجم النصر ???? وأعظاء شرف النصر تراكم مؤتمنين امام الجمهور والحل بيدكم ???? والجماهير حضورها ودعمها للكيان فقط ماهو لأجل ادارة او غيره pic.twitter.com/ISRQcgqott — متعب ابوظهر (@MM_nsr9) September 20, 2019

#فيتوريا يهزم #النصر بجداره

مدرب مفلس والغاء عقده عاجلاً ضروره

في #النصر مدرب لايفهم ولايتعلم من اخطاءه واصراره على الجميعه دليل افلاسه ولاعبين ضائعين بلاروح او طموح !

وإداره لاتملك الفكر ولا الخبره ولا القرار ؟! فقط تملك اصدار البيانات !#النصر_الحزم_الدوري — أحمد القحطاني (@ahmedalqahtani4) September 20, 2019

#رحيل_السويكت_مطلب@AlsuwaiketS

منذو ان استلمت رئاسة النصر لم نسمع منك إلا كلمتين

السيل قادم لم نرى الا سيل يهدم سور النصر ادعمو النصر وستجدون ما يفرحكم والقادم أجمل

لم نرى الا مايحزننا والقادم مجهول ومؤلم وجودك بصمة عار بنادي النصر

من المعيب والمخجل ان تكون بمكان ليس لك pic.twitter.com/8PLEnjjMf7 — خالد النصر (@khalled1410) September 20, 2019