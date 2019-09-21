بعد خسارة نادي النصر أمام الحزم.. مطالب برحيل صفوان السويكت وعبدالرحمن الحلافي

بعد خسارة نادي النصر أمام الحزم.. مطالب برحيل صفوان السويكت وعبدالرحمن الحلافي

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

انتفض عدد من جماهير نادي النصر السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ في أعقاب التعثر الثالث على التوالي للفريق، حيث صبَّت جام غضبها على الإدارة الحالية.

وتعادل النصر مع الشباب قبل أن يتعرض للخسارة أمام السد 1/3، وبالتالي الخروج من دوري أبطال آسيا، ثم هزيمته مؤخرًا أمام الحزم في الجولة الرابعة من الدوري بهدف نظيف.

واتهمت الجماهير النصراوية الإدارة الحالية بالضعف والفشل في السيطرة على الفريق، وأنها ناجحة فقط في إصدار البيانات.

وقال الإعلامي أحمد القحطاني:“فيتوريا يهزم النصر بجدارة.. مدرب مفلس، وإلغاء عقده عاجلًا ضرورة في النصر.. مدرب لا يفهم ولا يتعلم من أخطائه، وإصراره على الجميعة دليل إفلاسه، واللاعبون ضائعون بلا روح أو طموح، ‏والإدارة لا تملك الفكر ولا الخبرة ولا القرار، فقط تملك إصدار البيانات“.

وكتب المغرد النصراوي الشهير متعب أبوظهر:“رحيل السويكت مطلب إذا كان عاجزًا عن قيادة فريق بحجم النصر، وأعضاء شرف النصر أنتم مؤتمنون أمام الجمهور، والحل بأيديكم، والجماهير حضورها ودعمها للكيان فقط  وليس لأجل إدارة أو غير ذلك“.