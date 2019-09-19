ضمك يفرض التعادل على نادي الشباب في الدوري السعودي (فيديو)

فرض ضمك، الصاعد حديثًا إلى دوري المحترفين السعودي، التعادل 1/1 مع منافسه الشباب، ضمن مباريات الجولة الرابعة من المسابقة، الخميس.
وكان ضمك البادئ بالتسجيل عبر لاعبه البرتغالي جورجي فيليبي في الدقيقة 27، لكن الأرجنتيني كريستيان جوانكا تعادل للشباب في الدقيقة 40، بعد تمريرة من عبدالله الشامخ، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل 1/1.
وفشل الفريقان في التسجيل في النصف الثاني من المباراة، ليعلن الحكم صافرة النهاية بحصول كل فريق على نقطة.
ورفع التعادل رصيد الشباب إلى 6 نقاط في المركز الرابع (مؤقتًا)، مقابل 4 نقاط لضمك في المركز الحادي عشر (مؤقتًا).
????| فيديو
هدف #الشباب الأول سجله اللاعب كريستيان جوانكا في الدقيقة 40
#ضمك_الشباب#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين #الدوري_السعودي_للمحترفين #MBSLeague#همة_حتى_القمة pic.twitter.com/xvnh4V72M0
— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) September 19, 2019
????| فيديو
هدف #ضمك الأول سجله اللاعب جورجي فيليبي في الدقيقة 27
#ضمك_الشباب#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين #الدوري_السعودي_للمحترفين #MBSLeague#همة_حتى_القمة pic.twitter.com/wEOAwOLOoE
— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) September 19, 2019