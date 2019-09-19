ضمك يفرض التعادل على نادي الشباب في الدوري السعودي (فيديو)

فرض ضمك، الصاعد حديثًا إلى دوري المحترفين السعودي، التعادل 1/1 مع منافسه الشباب، ضمن مباريات الجولة الرابعة من المسابقة، الخميس.

وكان ضمك البادئ بالتسجيل عبر لاعبه البرتغالي جورجي فيليبي في الدقيقة 27، لكن الأرجنتيني كريستيان جوانكا تعادل للشباب في الدقيقة 40، بعد تمريرة من عبدالله الشامخ، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل 1/1.

وفشل الفريقان في التسجيل في النصف الثاني من المباراة، ليعلن الحكم صافرة النهاية بحصول كل فريق على نقطة.

ورفع التعادل رصيد الشباب إلى 6 نقاط في المركز الرابع (مؤقتًا)، مقابل 4 نقاط لضمك في المركز الحادي عشر (مؤقتًا).