رسميًا.. نادي الاتحاد السعودي يعلن إلغاء عقد المحترف لويس خيمينيز

أعلنت إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي، يوم الأربعاء، إلغاء عقد المحترف لويس خيمينيز رسمياً، بعدما ودع الفريق بطولة دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء.

وكان الاتحاد خسر مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام مواطنه الهلال 3 – 1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

وتعاقد الاتحاد مع لاعب الوسط البالغ 35 عامًا، في العاشر من يوليو الماضي لمدة موسم واحد قادماً من صفوف فريق بالستينو التشيلي.

مجلس الإدارة يقرر الغاء عقد خمينيز pic.twitter.com/20H21w5vxz — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 18, 2019

ولعب خيمينيز بقميص الاتحاد مباراتين في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، أمام الرائد وضمك، و4 في دوري أبطال آسيا أمام ذوب آهن الإيراني، ذهاباً وإياباً، وأمام الهلال.

وكان نادي الاتحاد أعلن مؤخرًا اتخاذ إجراءات قانونية، بشأن تلقي اللاعب التشيلي تهديدات بالقتل.

وكشف اللاعب عن قيام بعض الجماهير بتهديد حياته هو وعائلته، عقب الأداء السيئ الذي ظهر به خلال لقاء ضمك الأخير، مطالبًا بإبعاد عائلته عن أمور كرة القدم.

وأكدت صحيفة ”الاقتصادية“ وفقًا لمصادرها أن الاتحاد بدأ في رصد وملاحقة كل من أساء أو هدد خمينيز، تمهيدًا لتقديمها إلى الجهات القضائية المختصة في الجرائم الإلكترونية.

وأوضحت مصادر الصحيفة أن زوجة اللاعب قامت بتزويد اللجنة القانونية بجميع الحسابات التي أرسلت إليهم رسائل تهديد وإساءة.

ويحتل الاتحاد المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد ثلاث نقاط فقط، جمعها من مباراتين.