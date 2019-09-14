خيمينيز لاعب نادي الاتحاد السعودي يكشف عن تلقي عائلته تهديدات بعد الخسارة أمام ضمك ‎

شدد التشيلي لويس خيمنيز، محترف نادي الاتحاد السعودي، عن حزنه من هجوم الجماهير عليه، عقب الخسارة التي مني بها العميد، أمس الجمعة، على يد ضمك بنتيجة (2-1)، وذلك خلال رسالة وجهها إلى جماهير فريقه عبر حسابه الخاص على ”إنستغرام“.

واعترف خيمنيز في مستهل رسالته، بأنه ”لم يكن جيدًا أمام ضمك، لكنه في الوقت نفسه لم يكن الأسوأ“.

وأضاف: ”أنا لاعب كرة، وعندما أنزل الملعب لا أفكر إلا في تقديم أفضل ما لدي، أتفهم أنكم تلوموني لأنكم تعولون علي لقيادة الفريق إلى أفضل النتائج“.

جمهور الاتحاد هددوا عائلة خيمينيز بعد مستوياتهم امس جمهور وصل الى مرحلة متدنية جدًا من الوقاحة pic.twitter.com/FkTBwgOFrq — خالد النفيعي. (@khaledalnfi3i) September 14, 2019

وأردف: ”أتيت إلى هنا لكي أمنحكم السعادة، لكن علينا الاعتراف، أننا لعبنا مباراة بشكل سيء، وهذا واقع“.

وتابع: ”اليوم أخبركم بشيء، أننا كلاعبين تعاهدنا على تقديم الأفضل، وأعدكم أنني سوف أقدم ما أستحق به أن أكون جزءًا من هذه العائلة، وسألعب من أجل الفوز“.

وأشار محترف نادي الاتحاد عن تلقي عائلته تهديدات بالأذية من قبل جماهير الاتحاد عطفًا على مستوياته مع الفريق.

وطالب خيمينيز عبر حسابه بإبعاد عائلته وأطفاله عن مستقبله كلاعب كرة قدم كون هذا الأمر سيتسبب في أذية كبيرة له.