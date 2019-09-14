زوجة خيمنيز لاعب الاتحاد السعودي تهاجم جماهير النادي‎ (صورة)

هاجمت ماريا زوجة اللاعب التشيلي لويس أنطونيو خيمنيز مهاجم نادي الاتحاد السعودي جماهير العميد عقب الخسارة 1/2 أمام ضمك في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين، الجمعة.

وقالت ماريا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“: ”خسارة الفريق بسبب الطاقه السلبية التي تبثها جماهير الاتحاد، والبعض منهم لا يريد انتصار فريقه بل يريد انتصار رأيه وهم على حق في المدرب وخيمنيز والحقيقهة أن الجميع يتحمل ذلك“.

ووجه ضمك ضربة مبكرة للاتحاد، بعدما تغلب عليه 2/1 سجلهما محسن ياجور في الدقيقتين الثانية و27، في حين سجل هدف الاتحاد الوحيد إيميليانو فيشيو في الدقيقة الثالثة.

وشارك لويس أنطونيو خيمنيز أساسيًا حتى الدقيقة 72، حيث أخرجه مواطنه المدرب خوسيه لويس سييرا وأشرك مكانه عبدالعزيز البيشي.

وحمّل عدد من جماهير الاتحاد مدرب الفريق، التشيلي خوسيه لويس مسؤولية الخسارة واتهموه بأنه يجامل مواطنه خيمنيز.

ويملك الاتحاد 3 نقاط من مباراتين في المركز الثامن وله مباراة مؤجلة، في حين حقق ضمك أول فوز له الموسم الحالي، في المركز الحادي عشر.