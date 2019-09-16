الأمير منصور بن مشعل مشرف الكرة بالنادي الأهلي السعودي: ننتظر موافقة مدرب كبير ومستعد للاستقالة (فيديو)

قال الأمير منصور بن مشعل مشرف الكرة في النادي الأهلي السعودي إنه أنهى عقد المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش ودفع الشرط الجزائي، مشيرًا إلى أنه يوجد من يريد إبعاده عن الفريق وأوضح أنه إذا كانت المصلحة بذلك فإنه مستعد لكن تساءل ”هل هناك أحد مستعد؟

وأضاف الأمير منصور بن مشعل في برنامج ”الدوري مع وليد“ الذي يقدمه الإعلامي وليد الفراج ”أنهيت عقد المدرب برانكو ودفعت الشرط الجزائي، هناك من يريد إبعادي عن الفريق وإذا كانت المصلحة بذلك فأنا مستعد لكن هل هناك أحد مستعد؟

وأكمل بن مشعل ”الفريق الموجود حاليًا بالنادي يعتبر منتخبًا ويستطيع الفوز دون مدرب، الكرة في ملعب اللاعبين وأي متخاذل فالجمهور يرى ذلك“.

وواصل ”هناك مدرب كبير ونتمنى أن يوافق على القدوم والتغيير سيشمل قطاعات كثيرة لا يتوقعها جمهورنا.. رسالتي لرئيس النادي عمل ولا تأتي متأخرًا“.

وواصل ”من يتحدث عن عدم دفعنا الشرط الجزائي معروفون وأجندتهم معروفة، من أثار موضوع الشرط الجزائي كان هدفهم إزاحتي، أخبار النادي في الفترة الأخيرة أصبحت تتسرب“.

وأشار ”لاحظت أن رئيس النادي (أحمد الصائغ) لا يريد إقالة برانكو والدليل أنه لم يحضر اليوم، بعد نهاية مباراة الوحدة وبشهادة الجميع أبلغت الرئيس بإقالة المدرب ووافق، الرئيس وعدنا بإحضار رعايات بقيمة ما بين 15 و20 مليون ولم يحصل ذلك“.

وأكمل الأمير منصور بن مشعل ”إذا جمهور الأهلي يرى أنني غير كفء سأقدم استقالتي، وأخبرت الرئيس بعدم التدخل في شؤون اللاعبين لأنني أنا المشرف على الكرة“.

وأوضح ”النادي ملك الدولة ولا أي شخص يستطيع طرد أحد من النادي، كبار الأهلي اثنين، الأمير عبدالله الفيصل وعمر شمس رحمهم الله، أين أعضاء الشرف الآن؟ بعضهم يتخوف من دفع رسوم العضوية“.

يشار إلى أن الأهلي أقال برانكو إيفانكوفيتش بعدما سقط 1/2 أمام الوحدة في الجولة الثالثة من الدوري السعودي، وأعلن اليوم تعيين صالح المحمدي مدربًا مؤقتًا، وحصد الأهلي 4 نقاط من 3 مباريات ويحتل المركز التاسع في ترتيب الدوري السعودي.