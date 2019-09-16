رسميًا.. صالح المحمدي مدربًا مؤقتًا للنادي الأهلي السعودي (صورة)

أعلنت إدارة النادي الأهلي السعودي في بيان رسمي تكليف صالح المحمدي بقيادة الجهاز الفني للنادي السعودي بصفة مؤقتة.
وكان الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الفريق الأول بالنادي الأهلي قد تكفل بقيمة الشرط الجزائي لإلغاء عقد الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش البالغة 8 ملايين ريال.
وسيتواجد صالح المحمدي المدرب السعودي للإشراف على تدريبات الفريق استعدادًا لمباريات الجولة الرابعة من الدوري السعودي، حيث يلعب الأهلي مع الفتح.
وكانت الإدارة قد قررت إقالة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش عقب هزيمة الفريق 1/2 من الوحدة في الجولة الثالثة وخسارته حتى الآن 5 نقاط من 3 مباريات.
فيما قدم رئيس النادي خالص شكره للأمير منصور بن مشعل لتكفله بالتسوية المالية لقيمة إلغاء عقد المدرب:#الأهلي يلغي عقد برانكو ويكلف المحمدي مدرباً للفريق pic.twitter.com/dfmM5ExRHW
— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) September 16, 2019