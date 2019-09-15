ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة الثالثة (شاهد)

حقق فريق الفيصلي الفوز على ضيفه الفتح بثلاثة أهداف لهدفين، في ختام مباريات الجولة الثالثة للدوري السعودي لكرة القدم.

أحرز ثلاثية الفيصلي، المغربي يوسف الجبلي ولاعب كوراساو رولي بونيفاسيا (هدفين) في الدقائق 52 و62 و68.

فيما جاء هدفا الفتح عن طريق علي أحمد الزقعان ومحمد يحيي مجرشي في الدقيقتين 21 و63.

وفي الجولة نفسها، اكتسح الاتفاق مضيفه الحزم بستة أهداف دون رد.

أحرز السداسية، الفرنسي سوليمان دوكارا (هدفين ) الأول له من ضربة جزاء في الدقيقتين 38 و89، والسلوفاكي فيليب كيس من ضربة جزاء ومسعود حمد بخيت لاعب الحزم بالخطأ في مرماه وحامد عبد الله الغامدي والبرازيلي روغيريو دي أسيس كوتينيو في الدقائق 15 و19 و58 و67.

بذلك، ارتقى الاتفاق للمركز الثالث برصيد 6 نقاط بفارق نقطة عن الفيصلي، فيما تجمد رصيد الحزم عند نقطة واحدة في المركز الرابع عشر، وظل الفتح دون رصيد من النقاط في المركز السادس عشر والأخير.

ويتصدر المسابقة فريق الهلال برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن النصر.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي كاملًا: