الاتفاق يكتسح الحزم وفوز مثير للفيصلي على الفتح في الدوري السعودي (فيديو)

حقق الاتفاق انتصاره الثاني في 3 مباريات بفوزه الساحق 6/0 على مستضيفه الحزم، فيما فاز الفيصلي 3/2 على الفتح بعد مباراة مثيرة في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الأحد.

وارتقى الاتفاق للمركز الثالث برصيد 6 نقاط متأخرًا بنقطة واحدة عن الهلال والنصر المتصدرين بينما تجمد رصيد الحزم عند نقطة واحدة.

وسجل البرازيلي روجيريو كوتينيو ثنائية للاتفاق في الدقيقتين 19 و67 وكذلك السنغالي سليمان دياوارا في الدقيقتين 38 و89، بينما افتتح السلوفيني فيليب كيش أهداف الاتفاق بعد ربع ساعة من البداية.

ونال حامد الغامدي نصيبه من السداسية عندما سجل في الدقيقة 58.

وفي المباراة الأخرى تقدم علي الزقعان للفتح في الدقيقة 21 قبل أن يتعادل يوسف الجبلي للفيصلي في الدقيقة 52.

ووضع رولي بونيفاسيا الفيصلي في المقدمة في الدقيقة 62 لكن بعدها بدقيقة واحدة أدرك محمد مجرشي التعادل للفتح قبل أن يعود بونيفاسيا بعدها بـ5 دقائق ويسجل هدف الفوز للفيصلي بتسديدة أرضية من عند حدود منطقة الجزاء.

ورفع الفيصلي رصيده إلى خمس نقاط في المركز الرابع بعدما حقق انتصاره الأول في 3 مباريات بينما تلقى الفتح، بطل نسخة 2013، الخسارة الثالثة على التوالي ليبقى دون نقاط ويتذيل الترتيب.