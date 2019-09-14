نادي الهلال السعودي يسقط في فخ التعادل أمام الفيحاء في الدوري السعودي (فيديو)

سقط نادي الهلال السعودي في فخ التعادل، أمام ضيفه الفيحاء بهدف لمثله، في إطار مباريات الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول، حيث شهد سيطرة ميدانية من قبل الهلال، الذي حاول تسجيل هدف خلال الشوط لكن تألق عامر شفيع حارس الفيحاء أبقى على التعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، سيطر نادي الهلال على اللقاء، حتى تمكن نواف العابد من تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 50 من عمر اللقاء، بعدما صوب الكرة على يسار عامر شفيع.

وشهدت المباراة خروج اللاعب حسن كادش بسبب الإصابة، عند الدقيقة 71، حيث حل بدلًا منه محمد البريك.

وفي الدقيقة 90 +4 سجل الفيحاء، هدف التعادل عن طريق مارتينيز، بعدما صوب الكرة على يسار عبدالله المعيوف.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال إلى 7 نقاط في المركز الأول بجدول ترتيب دوري المحترفين، فيما ارتفع رصيد الفيحاء عند 5 نقاط في المركز السابع.