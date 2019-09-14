التشكيلة الرسمية لمباراة الهلال ضد الفيحاء في الدوري السعودي

التشكيلة الرسمية لمباراة الهلال ضد الفيحاء في الدوري السعودي

المصدر: فريق التحرير

كشف الروماني لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال، تشكيل الفريق الأساسي أمام الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الهلال المركز الثاني مؤقتًا برصيد 6 نقاط، حيث إن الفوز سيعيده إلى الصدارة مجددًا، في الوقت الذي يأتي فيه الفيحاء في المركز السابع بـ4 نقاط.

وشهد تشكيل الهلال مفاجأة سارة لكافة الجماهير، بتواجد صانع الألعاب الكبير نواف العابد، والعائد من فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

كما يتواجد في التشكيل الأساسي، ولأول مرة، الوافد الجديد الكولومبي جوستافو كويلار، القادم من صفوف فلامنغو البرازيلي، في اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي.

وفضل لوشيسكو إراحة عدد كبير من لاعبيه الأساسيين، تحسبًا لمواجهة الاتحاد يوم الثلاثاء المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

– وفيما يلي تشكيل الهلال الأساسي أمام الفيحاء..

* حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

* خط الدفاع: حسن كادش – عبدالله الحافظ – جانغ هيون سوو – أمير كردي.

* خط الارتكاز: جوستافو كويلار – كارلوس إدواردو.

* الوسط الهجومي: عمر خربين – نواف العابد – سيباستيان جيوفينكو.

* خط الهجوم: بافتيمبي غوميز.

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