التعادل السلبي يحسم قمة النصر والشباب في الدوري السعودي

حسم التعادل السلبي قمة النصر والشباب، في المواجهة التي احتضنها ستاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، في المرحلة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأت المباراة بحذر دفاعي من قبل الفريقين خاصة من فريق الشباب الذي اعتمد على الهجمات المرتدة، واعتمد النصر على الاندفاع الهجومي.

ودخل المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر السعودي في مشادة كلامية مع التونسي فاروق بن مصطفى حارس نادي الشباب خلال لقاء الفريقين بالجولة الثالثة للدوري السعودي.

ودخل فاروق بن مصطفى في مشادة مع حمدالله خلال كرة مشتركة، تطورت إلى اشتباك بالأيدى لولا تدخل اللاعبين وحكم اللقاء الذي منحهم الكرت الأصفر.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 7 نقاط ليتصدر مؤقتًا، في حين ارتفع رصيد الشباب إلى 5 نقاط ليتقدم إلى المركز الثالث مؤقتًا.