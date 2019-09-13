مباراة النصر والشباب.. اشتباك بين عبدالرزاق حمدالله وفاروق بن مصطفى (فيديو)

دخل المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر السعودي في مشادة كلامية مع التونسي فاروق بن مصطفى حارس نادي الشباب خلال لقاء الفريقين بالجولة الثالثة للدوري السعودي.

ودخل فاروق بن مصطفى في مشادة مع حمدالله خلال كرة مشتركة، تطورت إلى اشتباك بالأيدى لولا تدخل اللاعبين وحكم اللقاء الذي منحهم الكرت الأصفر.

وسقط نادي النصر في فخ التعادل السلبي أمام نادي الشباب في ديربي الرياض الأول هذا الموسم.

وحصد النصر النقطة رقم 7 في مشواره، بينما رفع الشباب رصيده إلى 5 نقاط.