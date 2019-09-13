القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الشباب في الدوري السعودي

يحل نادي الشباب ضيفًا على منافسه نادي النصر، اليوم الجمعة، في قمة منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين، للموسم 2019/2020.

وتنقل المباراة على قناة KSA Sports 1 HD.

وتقام مباراة النصر ضد اشلباب الساعة 20:35 بتوقيت مكة المكرمة، 19:35 بتوقيت القاهرة.

ويتصدر نادي النصر جدول ترتيب الدوري السعودي مع الهلال، ويملك كل منهما 6 نقاط من فوزين، في حين يملك الشباب 4 نقاط في المركز الخامس.

وفي آخر 6 مباريات بين الفريقين، فاز النصر 5 مرات مقابل مباراة انتهت بالتعادل ولم يحقق الشباب الفوز.

وناصر الشمراني اللاعب السابق لنادي الشباب هو هداف مباريات النصر والشباب في الدوري السعودي وفي برصيده 6 أهداف.

واستحدثت إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان، جائزة لاعب الشهر لتمنح للاعب الأفضل بالفريق على مدار شهر، بهدف تحفيز اللاعبين لتقديم أفضل مالديهم.

وكشف الحساب الرسمي لنادي الشباب عن آلية أختيار لاعب الشهر، وذلك من خلال قيام الجهاز الفني بترشيح 3 لاعبين للجائزة، على أن يتم الفصل واختيار اللاعب الأفضل بينهم من خلال تصويت جماهير الشباب عبر قنوات النادي الألكترونية.