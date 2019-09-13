موعد مباراة النصر ضد الشباب في الدوري السعودي

يستضيف نادي النصر منافسه الشباب، اليوم الجمعة، في قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين، للموسم 2019/2020.

وتقام المباراة الساعة 20:35 بتوقيت مكة المكرمة، 19:35 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة النصر ضد الشباب على قناة KSA Sports 1 HD.

ويملك النصر، حامل لقب الموسم الماضي، 6 نقاط من فوزين، ليتصدر ترتيب الدوري السعودي مع منافسه الهلال، مقابل 4 نقاط للشباب في المركز الخامس.

ويعود آخر فوز للشباب على النصر إلى 13 مايو 2016، عندما فاز 2/1 في الجولة الـ26 من الدوري السعودي للموسم 2015/2016، ومنذ ذلك الحين التقى الفريقان 6 مرات، فاز النصر في 5 مرات (متتالية)، وتعادلا مرة وحيدة.

وقال خالد البلطان رئيس نادي الشباب قبل مواجهة النصر: ”هي مباراة بمجرد 3 نقاط، لكننا سنكون قادرين على تحقيق الفوز والظهور بشكل جيد“.

وأضاف: ”لا مجال للمجاملات هذا الموسم، بالنسبة للمباريات التي ستقام على ملعب الشباب، ستكون المدرجات خاصة بجماهيرنا“.

ومن المتوقع أن يستعيد النصر مهاجمه المغربي الفتاك عبدالرزاق حمد الله، بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التي ضربته في الجولة الأولى أمام ضمك، في حين تحوم الشكوك حول قدرة المغربي الآخر نورالدين إمرابط على اللحاق بالمباراة.