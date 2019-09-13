مباراة النصر ضد الشباب في الدوري السعودي.. أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة العديد من المباريات ضمن بطولات أوروبا المحلية منها الدوري الإسباني وكذلك السعودي والذي يشهد مواجهة قوية بين النصر والشباب.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13 سبتمبر/أيلول، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة والقاهرة:

الدوري الإسباني:

ريال مايوركا VS أتلتيك بلباو، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 3.

الدوري الألماني:

فورتونا دوسلدورف VS فولفسبورغ، الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة، 2030 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 5.

الدوري الفرنسي:

ليل VS أنجيه، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4.

إميان VS أولمبيك ليون، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 6.

الدوري السعودي

التعاون VS العدالة، الساعة 18:50 بتوقيت مكة المكرمة، 50 :17 بتوقيت القاهرة على قناة KSA SPORT +1.

ضمك VS الاتحاد، الساعة 18:50 بتوقيت مكة المكرمة، 50 :17 بتوقيت القاهرة على قناة KSA Sports 2 HD.

النصر VS الشباب، الساعة 20:35 بتوقيت مكة المكرمة، 35 :19 بتوقيت القاهرة على قناة KSA Sports 1 HD.

الدوري القطري:

الخور VS الأهلي، الساعة 16:55 بتوقيت مكة المكرمة، 55 :15 بتوقيت القاهرة على قناة الكأس HD 1.

أم صلال VS العربي، الساعة 19:05 بتوقيت مكة المكرمة، 18:05 بتوقيت القاهرة على قناة الكأس HD 1.

كأس محمد السادس للأندية الأبطال:

الإسماعيلي المصري VS أهلي بنغازي الليبي، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1.

كأس السوبر العُماني:

ظفار VS صور، الساعة 17:45 بتوقيت مكة المكرمة، 16:45 بتوقيت القاهرة على قناتي العُمانية الرياضية والكأس HD 5.