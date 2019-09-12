أخبار ريال مدريد وبرشلونة وليفربول: مستشفى الميرينغي يستقبل مودريتش.. والريدز يعترف بإمكانية رحيل صلاح

يبدو أن الحظ الذي ساند ريال مدريد طويلًا خلال الولاية الأولى للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، قد أدار ظهره للمدرب في ولايته الثانية، نتيجة الإصابات المتكررة التي يتعرض لها نجوم الفريق الملكي، والتي أفقدته العديد من عناصر قوته الضاربة قبل الموسم الجديد مثل ماركو أسينسيو، وخلال الفترة القليلة الماضية.

لعنة الإصابات وصفقة صلاح

وقالت صحيفة ”آس“ إن معاناة ريال مدريد مع الإصابات لا تزال مستمرة، وذلك قبل ساعات على مباراة ليفانتي في المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني، الليغا، والمقرر لها يوم السبت المقبل، بملعب ”سانتياغو برنابيو“.

وأشارت الصحيفة إلى أن الكرواتي لوكا مودريتش لن يشارك في مباراة ريال مدريد وليفانتي، بعد أن تأكدت إصابته في القدم اليمنى.

وأكدت ”آس“ إن مودريتش سيغيب لا محالة عن مباراة ليفانتي، وتوقعت تقارير أن يغيب اللاعب لفترة تتراوح بين 10 إلى 15 يومًا.

ووصفت الصحيفة إصابة مودريتش بأنها جاءت في توقيت سيىء للغاية بالنسبة للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي يعاني من نقص واضح في خط الوسط، خاصة بعد رحيل ماركوس لورينتي إلى أتلتيكو مدريد، وإعارة داني سيبايوس إلى آرسنال الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية المنقضية.

وأكدت أن القوة الإجمالية لخط وسط الريال أصبحت الآن متمثلة في البرازيلي كاسيميرو، والأوروغوياني فالفيردي، والألماني توني كروس، ويخشى زيدان من الحالة البدنية لكل من كاسيميرو وفالفيردي، اللذين عادا للتو إلى مدريد بعد رحلة طويلة انضما خلالها إلى منتخبي بلديهما في فترة الارتباطات الدولية.

وقالت إن زيدان يمكن أن يضطر إلى الاستعانة ببعض لاعبي الفريق الثاني لريال مدريد، الكاستيا، في ظل الإصابة التي يعاني منها إيسكو أيضًا.

وفي ظل أزمة لاعبي الوسط، كشفت تقارير صحفية إنجليزية، الخميس، أن ريال مدريد توصل لاتفاق مع نادي تشيلسي، للتعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي في سوق الانتقالات الصيف المقبل.

ووفقًا لصحيفة ”ديفنسا سنترال“، فإن ريال مدريد توصل لاتفاق مع إدارة تشيلسي على ضم كانتي، بنهاية الموسم الحالي.

وأضاف التقرير أن إدارة تشيلسي رحبت ببيع كانتي؛ بعد رفع حظر التعاقدات عن النادي اللندني، والذي يمتد إلى يناير المقبل.

وكانتي، البالغ من العمر 28 عامًا، انضم إلى تشيلسي صيف 2016، قادمًا من ليستر سيتي، مقابل 35 مليون يورو.

وشارك كانتي مع تشيلسي في 145 مباراة، سجل فيها 8 أهداف وصنع 7، علمًا أنه يرتبط مع البلوز بعقد حتى العام 2023.

وكان ريال مدريد قد نجح في التعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد، من تشيلسي، في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة قدرت بـ 100 مليون يورو.

واعترف موقع ليفربول إيكو بأن ريال مدريد يستعد لضم المصري الدولي محمد صلاح في صفقة قيمتها 210 ملايين يورو الموسم المقبل.

وأشار الموقع المقرب من الريدز إلى أن احتمالات رحيل صلاح قائمة في ظل العرض المدريدي المغري، خاصة أن صلاح انضم إلى ليفربول مقابل 40 مليون يورو.

قميص برشلونة

كشف نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، عن قميصه الثالث، الذي سيرتديه في بعض مباريات الموسم الحالي 2019/2020.

وظهر المدافع الإسباني جيرارد بيكيه في إعلان الكشف عن القميص الثالث، والذي بدا باللون التركوازي اللامع، في حين يظهر اللونان الأزرق والأحمر على منطقة الرقبة، والأزرق على مقدمة الأكمام.

وسيرتدي لاعبو برشلونة القميص الجديد في أولى مباريات النادي الكتالوني في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، عندما يلتقي برشلونة مع بروسيا دورتموند، على ملعب سيغنال إيدونا بارك، في المجموعة السادسة للبطولة، يوم الثلاثاء.

وقال جيرارد بيكيه: ”سيكون من دواعي سروري أن أرتدي هذه المجموعة من القمصان وجلب الفرح والانتصارات لمشجعينا حول العالم“.

وسيكون القميص الثالث متاحًا للشراء غدًا في موقع ومتاجر شركة Nike.

ويشار إلى أن قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أوقعت برشلونة مع بروسيا دورتموند الألماني وإنتر ميلان الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي.

ماندزوكيتش يرفض الرحيل

قالت تقارير صحفية إن المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، رفض جميع العروض التي تلقاها البيانكونيري كي يرحل عن الفريق.

وأكدت صحيفة ”البياكونيرو“، في تقرير نشرته اليوم الخميس، أن ماندزوكيتش أبلغ إدارة يوفنتوس رفضه التام للرحيل عن الفريق، وأنه ينتظر بعض العروض الأوروبية في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، في يناير، أو خلال الميركاتو الصيفي بعد نهاية الموسم.

وأشارت إلى أن يوفنتوس تلقى عروضًا جادة من بعض أندية الدروي القطري للتعاقد مع ماندزوكيتش، وعلى رأسها نادي الغرافة، خاصة أن الانتقالات تنتهي في قطر يوم 30 سبتمبر، إلا أن الكرواتي الدولي رفض الانتقال إلى قطر، وأكد أن وجهته المقبلة ستكون أوروبية.

وتابعت بقولها: ”قرار ماندزوكيتش كان واضحًا، وهو أنه يريد البقاء في يوفنتوس، ولا يرغب في اتخاذ أي قرارات متسرعة يمكن أن تؤثر على مستقبله الاحترافي“.

وينتهي عقد ماندزوكيتش، البالغ من العمر 33 عامًا، في منتصف 2021.

ولم يظهر ماندزوكيتش مع يوفنتوس في المباراتين اللتين خاضهما الفريق في الدوري الإيطالي، ويبدو أنه خرج تمامًا من حسابات المدرب ماوريسيو ساري.

مكافأة لاوتارو

تنوي إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي تجديد عقد المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، بعد تألقه اللافت في الفترة الأخيرة.

ووفقًا لموقع ”سكاي إيطاليا“، فإن إدارة إنتر ميلان بدأت بالفعل اتصالاتها مع وكلاء مارتينيز، للاتفاق على البنود الخاصة بالعقد الجديد.

وأضاف الموقع أنه من المتوقع أن يحصل لوتارو، البالغ من العمر 22 عامًا، على راتب يفوق أضعاف ما يتقاضاه حاليًا، في ظل مشاركته الأساسية وتألقه مؤخرًا، سواء مع إنتر ميلان أو المنتخب الأرجنتيني.

وسجل لاوتارو مارتينيز 3 أهداف (هاتريك)، في فوز الأرجنتين 4/0 على المكسيك وديًا.

يشار إلى أن لاوتارو مارتينيز يحصل على راتب سنوي قدره 1.5 مليون يورو، وقد ارتبط بالانتقال إلى برشلونة.

وشارك لاوتارو مارتينيز في أول مباراتين مع إنتر ميلان في الدوري الإيطالي، بواقع 155 دقيقة، سجل فيها هدفًا، علمًا أنه انضم إلى إنتر ميلان صيف العام 2018، وسجل للنيراتزوري 10 أهداف وصنع هدفين في 37 مباراة.