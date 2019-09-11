عبدالله آل سالم يكشف أسرارًا خطيرة بشأن أزمته مع نادي النصر السعودي

خرج عبدالله آل سالم، مهاجم نادي النصر السعودي السابق، عن صمته وشن هجومًا كبيرًا على مسؤولي ”العالمي“، وتفاصيل الشكوى التي تقدم بها ضد النادي.

وكان محامي عبد الله آل سالم رفع قضية على نادي النصر لدى لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث قام النادي باستعارة اللاعب في يناير 2019 لمدة 6 أشهر من الفيحاء، ثم تم شراء عقده في الصيف الماضي، قبل أن تقرر إدارة النصر التخلص من اللاعب واعتبار اتفاقية شراء عقده من الفيحاء بـ3 ملايين ريال، غير ملزمة.

وكشف آل سالم، خلال حديثه لصحيفة ”الرياضية“، أن استبعاده من نادي النصر، لم يكن قرارًا فنيًّا من البرتغالي روي فيتوريا، مدرب الفريق، والذي كان يعتمد عليه بشكل أساسي في معسكر البرتغال الإعدادي للموسم الجديد.

وأشار مهاجم النصر السابق، إلى أن أحمد الغامدي، مدير الاحتراف بالنادي، أخبره بأن السبب الرئيس في إبعاده من قائمة الفريق، وعدم تفعيل خيار شرائه، إدارية في المقام الأول.

وفجر عبدالله آل سالم، مفاجأة كبرى خلال حواره، بتأكيده أن فيتوريا، قام بضمه إلى قائمة الفريق، التي كانت تستعد لمواجهة الوحدة الإماراتي، في دور ثمن النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا.

وأوضح آل سالم، أنه فوجئ بعد ذلك باستبعاده من القائمة، إذ ذهب بعد نهاية المباراة إلى المدرب البرتغالي، الذي أكد له أنه كان يريد أن يشركه في هذه المواجهة، ولكنه تلقى تعليمات من الإدارة بإبعاده.

وأوضح: في الفترة الشتوية السابقة أتتني عروض كثيرة لكني فضلت النصر عليها جميعًا، وقعت عقدين مع النصر الأول كان للإعارة والثاني كان للانتقال النهائي“.

وأشار: ”أنا متأكد من كلامي كتأكيدي لاسمي، لقد بارك لي فيتوريا وزملائي بمناسبة شراء النصر عقدي، كنت المهاجم الأول عند فيتوريا في معسكر البرتغال بسبب تأخر حمدالله في الانضمام“.

وتابع: ”قبل لقاء الوحدة الإماراتي بيوم كنت من ضمن الفريق الذي سيشارك لكن استبعدت.. استبعادي كان ليس بقرار فني، أنا أحتاج إلى دقائق أكثر حتى أثبت نفسي“.

وأردف: ”لجنة الاحتراف أخبرت المحامي الخاص بي أن النصر لم يثبت خيار الشراء في عقدي وأنا لاعب حُر حاليًّا، تعامُل النصراويين لم يكن احترافيًّا خاصة بعد رفضي العديد من العروض من أجل الفريق“.

واختتم: ”لقد وكلت محاميًا حاليًا، وهو يتابع مع لجنة الاحتراف واتحاد القدم، أمنياتي أن تتدخل هيئة الرياضة بشكل عاجل حتى أعود للعب كرة القدم بشكل نظامي وأتسلم مستحقاتي المالية“.

عبد الله آل سالم شارك في 24 مباراة بموسم 2018-19، وأحرز 4 أهداف وصنع هدفين، إلا أن إدارة النصر تجاهلت آل سالم من المكافآت التي تم توزيعها على اللاعبين، بمناسبة التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتأهل لربع نهائي أبطال آسيا.