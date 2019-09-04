هل خططت إدارة نادي النصر السعودي للتخلص من نور الدين أمرابط خلال الميركاتو الصيفي؟

قالت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي، إن ما يثار بشأن المحترف المغربي نور الدين أمرابط، لاعب الفريق، هدفه تشتيت اللاعب.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“: ”كيف للاعب مثل أمرابط أن يتم الاستغناء عنه أو إدخاله في أي مقايضات وهو أفضل المحترفين الأجانب بالدوري السعودي“.

وأضاف: ”تأهل النصر للدور ربع النهائي آسيوياً إضافة لحصده للقب الدوري الموسم الماضي وتوقعات الجميع باحتفاظ الفريق باللقب أربك البعض وجعلهم يشرعون في بث إشائعات حول الفريق“.

وكشف عدد من النقاد الرياضيين، أن إدارة النصر، خططت بالفعل للتخلص من الجناح المغربي نور الدين إمرابط، لاعب الفريق الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان أول من فجر هذه المفاجأة، هو الناقد عبدالله المالكي، والذي أكد أن النصر عرض أمرابط على الأهلي، في صفقة تبادلية مقابل الحصول على خدمات سلمان المؤشر.

وأوضح المالكي، أن إدارة النصر رغبت من هذه الصفقة، أن يتم قيد المؤشر في القائمة الآسيوية، والاستفادة من أجنبي آخر غير أمرابط، لتسجيله في هذه البطولة القارية.

وبعد المالكي، خرج محمد الشيخ، المتحدث السابق باسم اتحاد الكرة، ليؤكد رغبة النصر في التخلي عن أمرابط، ولكنه أكد أن هذا الأمر جاء للتخلص من راتبه الضخم، بسبب الأزمة المالية التي ضربت النادي.

وعلى غرار سابقيه، أوضح الناقد محمد أبو هداية، أن النصر، لم يكتفِ بعرض أمرابط على الأهلي، بل قام باقتراح صفقة تبادلية -أيضًا- مع الهلال، يحصل بمقتضاها على سلمان الفرج.

وأعرب أبو هداية، عن استغرابه من أسلوب تعامل إدارة النصر، برئاسة صفوان السويكت، مع أمرابط، وسر عرضه الغريب على الأندية.