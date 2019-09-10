هيرفي رينارد عقب مباراة السعودية واليمن: استبعدت محمد كنو لعدم انضباطه

شدد الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، على أنه استبعد محمد كنو، نجم نادي الهلال، من قائمة الأخضر لمباراة اليمن، التي جاءت ضمن التصفيات المزدوجة والمؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023، من أجل فرض حالة من الانضباط.

وقال رينارد، عقب مباراة الأخضر ضد اليمن:“استبعدت محمد كنو لعدم انضباطه.. أنا رجل أفعل ما أقول.. الانضباط عنواني“.

وكانت فضائية ”السعودية الرياضية“، ذكرت أن رينارد، اتخذ قرارًا انضباطبًا ضد محمد كنو، لمعاقبته على تصرفاته داخل معسكر المنتخب، خلال الأيام الماضية.

وأوضحت الفضائية السعودية أن رينارد قرر استبعاد محمد كنو، بسبب تأخره عن وجبات المنتخب السعودي خلال المعسكر الذي أقيم في الدمام.

كما نوهت إلى أن هذا التصرف، جاء لرغبة رينارد بفرض شخصيته القوية داخل كتيبة المنتخب السعودي، أسوة بما حدث مع النجم، عبدالرزاق حمدالله، حينما كان علي رأس القيادة الفنية للمنتخب المغربي.

وتعادل المنتخب السعودي مع اليمن إيجابيًا في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن مواجهات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وانتهت المباراة التي جمعت بين الفريقين بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وتضم مجموعة السعودية كلًا من: سنغافورة، وفلسطين، واليمن، وأوزبكستان.