أهداف مباراة اليمن والسعودية.. 2-2 (فيديو)

سجل محسن محمد الهدف الأول لمنتخب اليمن في شباك نظيره السعودي، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، في العاصمة البحرينية ”المنامة“، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة.
د8' هدف للمنتخب اليمني
– #محسن_محمد يسجل الهدف الأول
???? — شاهد الهدف.. ????
#السعوديه_اليمن
#معاك_يالاخضر pic.twitter.com/r1K240wQ9f
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) September 10, 2019
???? هددددف المنتخب اليمني الاول كـــــــامل مع الاعــــــــادات عالممممممممي
VIA: @FasterGoal#السعوديه_اليمن pic.twitter.com/FM9FR4bvns
— PKMKL (@PKMKL1) September 10, 2019
وفي الدقيقة 23 سجل هتان باهبري التعادل للسعودية.
د23' هدف للأخضر! ????
– #هتان_باهبري يسجل هدف التعادل
???? — شاهد الهدف.. ????
#السعوديه_اليمن
#معاك_يالاخضر pic.twitter.com/HR42wwpjrG
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) September 10, 2019
وفي الدقيقة 37 سجل عمر الداحي الثاني لليمن.
د37' هدف للمنتخب اليمني
– #عمر_الداحي يسجل الهدف الثاني
???? — شاهد الهدف.. ????
#السعوديه_اليمن
#معاك_يالاخضر pic.twitter.com/lL9EZtpeWH
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) September 10, 2019
وفي الدقيقة 47 يسجل سالم الدوسري التعادل للمنتخب السعودي.
تصفيات كاس العالم اسيا : اليمن 2 – 2 السعودية | هدف سالم الدوسري التعادل
في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1
⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGdYtac
— اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 10, 2019
وكانت القرعة قد أعفت منتخب السعودية من المشاركة في الجولة الأولى التي جرت، يوم الخميس الماضي، فيما يخوض منتخب اليمن مباراته الثانية في التصفيات بعدما تعادل خارج ملعبه مع سنغافورة بالجولة الأولى بنتيجة 2\2.
ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة والتي تضم كلًا من: اليمن، وفلسطين، وسنغافورة، وأوزباكستان، ويظهر على مقاعد البدلاء في أول مباراة رسمية المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني الجديد للأخضر، والذي تولّى المسؤولية عقب رحيله عن المغرب بعد وداع كأس الأمم الأفريقية الأخيرة من دور الـ16.