استبعاد محمد كنو من قائمة مباراة السعودية ضد اليمن.. تعرّف على السبب

استبعد الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، محمد كنو لاعب الأخضر من قائمة فريقه التي ستواجه اليمن، مساء الثلاثاء، بقرار انضباطي.

ويخوض المنتخب السعودي مواجهة أمام مضيفه اليمني، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية لمرحلة المجموعات في تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 التي تقام في قطر.

ووفقًا لما ذكرته قناة ”KSASPOTS“ الناقلة للمباراة، فقد جاء استبعاد محمد كنو من قائمة المنتخب السعودي التي ستواجه اليمن بقرار انضباطي بعد تأخره عن إحدى الوجبات في معسكر المنتخب“.

ويفتتح المنتخب السعودي عهد مدربه الجديد الفرنسي هيرفي رينارد الذي يقود الأخضر خلفًا للإسباني أنطونيو بيتزي من أجل اقتناص تذكرة التأهل للمونديال.

يشهد التاريخ على عدة مواجهات بين منتخبي السعودية واليمن، ويتفوق الأخضر بشكل واضح على نظيره اليمن.

بدأت اللقاءات العام 1975 في كأس فلسطين، وفاز المنتخب اليمني بهدف نظيف ثم تفوق المنتخب السعودي في دورة الألعاب السادسة العام 1985 بثنائية دون رد، وتغلب الأخضر ذهابًا وإيابًا في تصفيات مونديال 1990 بنفس النتيجة بهدف نظيف.

وفاز المنتخب السعودي أيضًا ذهابًا وإيابًا في تصفيات أمم آسيا 1996 وتعادلا في كأس العرب 2002 ثم تغلب الأخضر ذهابًا وإيابًا في تصفيات أمم آسيا 2004 وفاز أيضًا في بطولتي كأس الخليج 16 و17 في النسختين اللتين أقيمتا العام 2006، كما تفوق الأخضر في كأس الخليج أعوام 2009 و2010 و2013 و2014 وكان آخر لقاء جمع المنتخبين في نوفمبر 2018 وفاز الأخضر بهدف عبدالرحمن غريب.

لم يفز المنتخب اليمني على الأخضر منذ الانتصار الوحيد العام 1975، كما أنه لم يهز الشباك السعودية على مدار 11 مباراة متتالية، وكان آخر هدف العام 2003 بتصفيات كأس آسيا وسجله اللاعب ياسر أحمد.