كل ما تريد معرفته عن مباراة السعودية واليمن اليوم في تصفيات كأس العالم 2022

يخوض المنتخب السعودي مواجهة أمام مضيفه اليمني، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية لمرحلة المجموعات في تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 التي تقام في قطر.

ويفتتح المنتخب السعودي عهد مدربه الجديد الفرنسي هيرفي رينارد الذي يقود الأخضر خلفًا للإسباني أنطونيو بيتزي من أجل اقتناص تذكرة التأهل للمونديال.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي ملامح مواجهة اليمن ضد السعودية اليوم، في تصفيات مونديال 2022:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 19:00 اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية على ملعب ”البحرين“ الوطني بالمجموعة الرابعة.

وتذاع المباراة عبر قناة ksa sports1 بصوت المعلق عبد الله الحربي والكأس 4 بصوت المعلق محمد السعدي وبي إن سبورتس 1 بصوت المعلق أحمد البلوشي.

تاريخ المواجهات

يشهد التاريخ، على عدة مواجهات بين منتخبي السعودية واليمن، ويتفوق الأخضر بشكل واضح على نظيره اليمن.

بدأت اللقاءات العام 1975 في كأس فلسطين، وفاز المنتخب اليمني بهدف نظيف ثم تفوق المنتخب السعودي في دورة الألعاب السادسة العام 1985 بثنائية دون رد، وتغلب الأخضر ذهابًا وإيابًا في تصفيات مونديال 1990 بنفس النتيجة بهدف نظيف.

وفاز المنتخب السعودي أيضًا ذهابًا وإيابًا في تصفيات أمم آسيا 1996 وتعادلا في كأس العرب 2002 ثم تغلب الأخضر ذهابًا وإيابًا في تصفيات أمم آسيا 2004 وفاز أيضًا في بطولتي كأس الخليج 16 و17 في النسختين اللتين أقيمتا العام 2006 كما تفوق الأخر في كأس الخليج أعوام 2009 و2010 و2013 و2014 وكان آخر لقاء جمع المنتخبين في نوفمبر 2018 وفاز الأخضر بهدف عبد الرحمن غريب.

لم يفز المنتخب اليمني على الأخضر منذ الانتصار الوحيد العام 19،75 كما أنه لم يهز الشباك السعودية على مدار 11 مباراة متتالية، وكان آخر هدف العام 2003 بتصفيات كأس آسيا وسجله اللاعب ياسر أحمد.

أحلام اليمن

يدرك المنتخب اليمني، أن الفوارق شاسعة مع الأخضر السعودي، ولكن هناك أحلامًا مشروعة للأحمر في تقديم صورة جيدة عن الكرة اليمنية.

وتعادل المنتخب اليمني في افتتاح مشواره بالمجموعة مع سنغافورة بهدفين لكل منهما، واتسمت تصريحات سامي النعاش المدير الفني للمنتخب اليمني بالواقعية قبل لقاء السعودية، مشددًا على وجود فوارق شاسعة في الإمكانيات بين الفريقين، خاصة أن الأخضر من أكبر فرق آسيا، بينما يلعب فريقه بالشباب ويسعى للخروج بأقل خسارة.

ويعتمد منتخب اليمن على تشكيل يضم على الأرجح الحارس سالم سعيد وأمامه الرباعي أحمد صادق والقائد محمد فؤاد ومدير عبدربه للدفاع وأحمد السروري وعبد الواسع المطري ومحسن محمد ومحمد سالم وناصر الجاهواشي للوسط وعماد منصور ومفيد جمال سرحان للهجوم.

طموح الأخضر

يملك المنتخب السعودي، طموحًا كبيرًا مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد رغم المستوى الباهت في ودية مالي وتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، إلا أن رينارد أبدى تفاؤله بقدرة الأخضر على تحقيق الفوز وتقديم مستويات مميزة.

ويغيب عن الأخضر، اللاعب فراس البريكان لمرضه ومحمد آل فتيل للإصابة، ويعتمد رينارد على الأرجح على تشكيلة تضم محمد العويس وأمامه عمرو هوساوي وسعود عبد الحميد وزياد الصحفي وياسر الشهراني في خط الدفاع ويعتمد رينارد على قدرات الثنائي خالد السميري وسلمان الفرج كلاعبي ارتكاز مع صانع الألعاب عبد الفتاح عسيري وعلى الأطراف محمد الكويكبي وسالم الدوسري وهارون كمارا للهجوم.

وأكد المدرب المصري حمزة الجمل، المدير الفني الأسبق لمنتخب اليمن، لإرم نيوز أن الكرة اليمنية تعيش أجواء صعبة للغاية بعد أن توقف النشاط الكروي محليًا بسبب ظروف البلاد، وهو ما يجعل المدير الفني يعتمد على الناشئين وصغار السن لتكوين فريق جديد.

وأضاف: ”رينارد سيكون في مهمة ليست سهلة من أجل تحقيق الفوز المريح في بداية مهمته، خاصة أنه حاول تجديد الدماء بمنح الفرصة لبعض العناصر الواعدة مثل هارون كمارا والسميري والكويكبي مع بعض الخبرات المتمثلة في الدوسري وعسيري وسلمان الفرج“.