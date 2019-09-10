القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد اليمن في تصفيات كأس العالم

يستضيف ملعب البحرين الدولي في المنامة أولى لقاءات المنتخب السعودي واليمن في التصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وستكون هذه هي المباراة الأولى لمنتخب السعودية في المجموعة، التي يتربع المنتخب الفلسطيني على صدارتها، عقب فوزه 2-0 على ضيفه منتخب أوزبكستان في الجولة الأولى، فيما يخوض منتخب اليمن لقاءه الثاني، بعد تعادله 2-2 مع مضيفه منتخب سنغافورة في مباراته الافتتاحية بالمجموعة.

وكانت القرعة أعفت المنتخب السعودي من المشاركة في الجولة الأولى التي جرت يوم الخميس الماضي.

وخاض المنتخب السعودي الخميس الماضي مباراة ودية أمام ضيفه منتخب مالي انتهت بالتعادل 1-1 في الظهور الأول لمدربه الفرنسي هيرفي رينار الذي تولى المسؤولية في شهر يوليو الماضي.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد اليمن:

سيتم بث المباراة على قناةbeIN SPORTS 1 HD.