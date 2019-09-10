موعد مباراة السعودية واليمن في تصفيات كأس العالم

يفتتح المنتخب السعودي بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، اليوم الثلاثاء، مبارياته في تصفيات اَسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، عندما يواجه المنتخب اليمني، في المباراة التي تستضيفها دولة البحرين.

ويشارك المنتخب السعودي بداية من المرحلة الثانية من التصفيات، إذ يقع في المجموعة الرابعة مع منتخبات فلسطين وسنغافورة واليمن وأوزبكستان.

تتصدر فلسطين جدول الترتيب بعد تغلبها على أوزباكستان، وتعادل كل من اليمن وسنغافورة.

موعد مباراة السعودية ضد اليمن:

ستنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة.