بافيتيمبي غوميز يثير الجدل بشأن العنصرية وسامي الجابر يعتذر عن حضور حفل توزيع جوائز The Best (صورة)

دافع بافيتيمبي غوميز مهاجم نادي الهلال السعودي عن الصحفي بيير مينيز بشأن تصريحاته حول العنصرية مؤكدًا أنه يعرفه شخصيًا وبرأه من العنصرية.

وكان الصحفي قد قال سابقًا: ”المشكلة الحقيقية في فرنسا وفي كرة القدم هو عنصرية ضد البيض“.

وعاد الصحفي واعتذر عن تصريحاته بعدما تعرض لعدة انتقادات وكتب على صفحته أمس الأحد ”أعتقد أنني عبرت بشكل سيئ أو فُهمت بشكل سيئ، أنا ضد كل أنواع العنصرية وأريد التأكيد كل أنواع العنصرية وإن كنت سببت ألمًا لأي شخص فأنا أعتذر“.

وتدخل مهاجم الهلال السعودي غوميز في الجدل ونشر على صفحته تغريدة دافع من خلالها على الصحفي وكتب ”جدل ولد بسبب تصريحات محرجة لبيير مينيز اعترف هو شخصيًا واعتذر عنها، معرفتي الشخصية تؤكد أنه لا توجد فيه شيئًا من العنصرية، الجدل الذي أردنا أن نوجده حول تصريحات ليليان تورام والتي أشاطره فيها العديد من وجهات النظر لا يجب أن ننسى أنه لاعب أساسي في محاربة العنصرية ودعونا نحارب العنصرية داخل الملاعب وخارجها ومن أجل هذا يجب أن نركز ونوحد جهودنا“.

“ Une polémique est né , partie de propos maladroits de @PierreMenes que lui même a reconnu en s’excusant. Le connaissant personnellement je sais qu’il n’y a pas une once de racisme en lui. “ #LilianThuram #notoracism pic.twitter.com/CxncYZXnKs — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) September 9, 2019

في سياق ذي صلة، اعتذر سامي الجابر، نجم المنتخب الوطني ونادي الهلال السابق، عن حضور حفل إعلان جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم ”الفيفا“.

وقال الجابر عبر موقع ”تويتر“: ”الأسبوع الأخير من الشهر الحالي يشهد حفل إعلان جوائز الفيفا وبعده بـ3 أيام يعقد اجتماع لجنة أوضاع اللاعبين“.

وأضاف ”للأسف الارتباطات العملية هذا الشهر لا تسمح لي بتلبية الدعوة المقدمة للحضور والمشاركة“.

من جهة أخرى، أعلن عبدالله عطيف لاعب الهلال السعودي عودته للمشاركة مع فريقه خلال 5 أو 6 أيام بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي المعد له مسبقًا من قبل الجهاز الطبي للنادي الأزرق.

وظهر عطيف من خلال مقطع فيديو قصير متحدثًا عن قرب عودته والتي حددها في فترة أقصاها 6 أيام.

وكان عطيف قد تعرض للإصابة في مباراة فريقه الاولى بالدوري أمام أبها حيث خرج مصابًا وكانت إصابة في الركبة.