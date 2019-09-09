هل يتم نقل مباراة الهلال ضد الاتحاد في دوري أبطال آسيا إلى ملعب الملك فهد الدولي؟

كشفت تقارير صحفية حقيقة نقل مباراة الهلال ضد الاتحاد، المقررة في الـ17 من سبتمبر الجاري، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.. من جامعة الملك سعود إلى ملعب الملك فهد الدولي.

الهلال سيواجه الاتحاد في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي على ملعب الجوهرة المشعة.

وذكر مصدر هلالي لصحيفة ”عكاظ“، أن هذا الكلام ليس صحيحًا، وأن المباراة ستقام في ”محيط الرعب“، في نفس التوقيت.

يذكر أن الاتحاد نجح في التتويج بلقب البطولة الآسيوية بمسماها الجديد مرتين، إذ فاز باللقب عام 2004 على حساب سيونغنام الكوري الجنوبي، وفي عام 2005 على حساب العين الإماراتي.

أما الهلال فكان أكبر إنجاز حققه في النسخة الجديدة من البطولة، هو الوصول للنهائي في مناسبتين عامي 2014 و2017، لكنه كان قد حقق لقب البطولة بنسختها السابقة (بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري) في نسختي 2000 و1992.