سعيد المولد نجم الأهلي السعودي يكشف أسباب مشادته مع جماهير ”الراقي“

عاتب سعيد المولد، ظهير أيمن النادي الأهلي السعودي، جماهير فريقه بشكل كبير عقب قيامها بالإساءة إليه كثيرًا في مباراة الفريق الودية أمام ضمك، مساء أمس السبت.

وكان اللاعب غادر ملعب ناديه أمس، ولم يُكمل المباراة التجريبية أمام ضمك بعد تعالي الأصوات بالهتاف ضده من قِبل عدد من الجماهير التي حضرت اللقاء.

واستجاب مدرب الأهلي لطلب لاعبه، ودفع بيزيد البكر بدلًا منه بعد نصف ساعة من بدء الحصة الأولى، ليغادر المولد أرضية الملعب غاضبًا.

وقال اللاعب في تصريحات لصحيفة ”الرياضية“: ”طلبت من المدرب التغيير أولًا لأن المباراة تجريبية، وثانيًا لأن الجمهور الحاضر قليل وصوته مسموع بشكل مؤذٍ، وثالثًا لأنني لا أريد أن يستمع ضيوفنا من نادي ضمك إلى مثل هذه الشتائم الصادرة من مدرج الأهلي“.

سعيد المولد اثناء خروجه من الملعب غاضباً ويشير للجمهور "ذبحتوني" . pic.twitter.com/yjYkIOLmR1 — سناب الأهلي (@AlahliSnap) September 7, 2019

يذكر أن اللقاء انتهى بفوز الأهلي بثنائية سجلها مصطفى بصاص ودغانيني تفاريس، مقابل هدف وحيد.

ويستعد الراقي لاستئناف مبارياته بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان بملاقاة الوحدة في الـ 14 من الشهر الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الثالثة.

أما ضمك فيعود لمواجهة الاتحاد في الـ 13 من الشهر الجاري، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة الثالثة أيضًا.