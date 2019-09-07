مشادة بين سعيد المولد والجمهور في مباراة الأهلي ضد ضمك.. واللاعب يشير لهم بعلامة ”الذبح“ (فيديو)

كشفت تقارير صحفية على أن لاعب النادي الأهلي السعودي سعيد المولد أصيب بنوبة غضب شديدة بسبب هتافات الجماهير ضده خلال مواجهة ضمك الودية، مساء اليوم السبت.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”عكاظ“، فقد طلب المولد مغادرة الملعب في الشوط الأول من مباراة فريقه الودية أمام ضمك، بسبب الاستهجان الجماهيري المتواصل عليه، والمدرب بالفعل قام بستبداله وإشراك يزيد البكر بدلًا منه.

كما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر يظهر خلاله الظهير الأيمن سعيد المولد وهو غاضب من استهجان الجماهير على مستواه ويقال أنه لذلك قد طلب الخروج من الملعب عند الدقيقة “31”، وظهر المولد في الفيديو وهو يشير للجماهير بعلامة الذبح، وهو ما فسره البعض بأنه يقول لهم ”ذبحتوني“، كما قام أحد المتواجدين في الملعب بإلقاء عليه زجاجة مياه.

اول تغيير للاهلي يزيد البكر بدل سعيد المولد وواحد من الجماهير يرمي سعيد بقاروره ماء وتناقش مع الجمهور pic.twitter.com/CL8g4okmLJ — راما اليوسف (@Rama1779) September 7, 2019

وحقق نادي أهلي جدة الفوز على نظيره ضمك مساء اليوم السبت بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل.

وتقدم ضمك بهدف أول مبكر ثم تعادل مصطفى بصاص لتنتهي مجريات الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، وبعد ذلك تمكن دجانيني تفاريس من إحراز الهدف الثاني عند الدقيقة “70”.

سعيد المولد اثناء خروجه من الملعب غاضباً ويشير للجمهور "ذبحتوني" . pic.twitter.com/yjYkIOLmR1 — سناب الأهلي (@AlahliSnap) September 7, 2019

وشارك الظهير الأيسر البرازيلي لوكاس ليما المنضم حديثًا من نانت الفرنسي وتلقى تحية خاصة من الجماهير الأهلاوية.

ويستعد نادي أهلي جدة لخوض مباراة قوية ضد الوحدة يوم السبت 14 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان النادي الأهلي قد حصد 4 نقاط من أول جولتين حيثُ تعادل مع العدالة بهدف لمثله وحقق فوزًا صعبًا على الاتفاق بالمباراة الثانية بهدفين مقابل هدف.