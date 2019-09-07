تقارير: سيكو سانوغو يتوجه إلى ”فيفا“ لشكوى نادي الاتحاد السعودي

كشفت تقارير صحفية على أن الإيفواري سيكو سانوغو، لاعب نادي الاتحاد السعودي السابق، توجه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ لشكوى النادي السعودي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “nau.ch” السويسرية، فإن اللاعب الإيفواري عاد اليوم السبت، إلى أوروبا مجددًا، بعد أن تم إنهاء التعاقد بينه وبين نادي الاتحاد السعودي الذي انتقل إليه في فترة انتقالات شتاء عام 2019.

وأوضحت الصحيفة السويسرية أن سانوغو حاليًا غير مرتبط اسمه بالذهاب لأي نادٍ، ولكن قد تشهد الأيام القليلة المقبلة تطورات جديدة، خاصةً أنه كان أحد أبرز لاعبي يانغ بويز في موسم 2017/18.

وأشارت الصحيفة إلى أن جيانلوكا دي دومينيكو، وكيل أعمال سانوغو، أكد على التوجه إلى “فيفا” من أجل تقديم شكوى ضد نادي الاتحاد بعد فسخ التعاقد معه دون إنذار، رافضًا التعليق أكثر على القضية.

وانتقل سانوغو إلى نادي الاتحاد في شتاء 2019 قادمًا من يانغ بويز السويسري، ولعب خلال الموسم الماضي مع العميد 15 مباراة في بطولتي الدوري السعودي وكأس الملك وسجل هدفًا وصنع آخر.