رسميًا.. تعيين حمد الصنيع رئيسًا تنفيذيًا لنادي الاتحاد السعودي

أعلن نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي تعيين حمد الصنيع رئيسًا تنفيذيًا للنادي، خلفًا لإبراهيم بخيت الرئيس السابق.

وأصدر نادي الاتحاد بيانًا عبر حسابه الرسمي في موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ قال فيه: ”صدر قرار مجلس إدارة النادي برئاسة الأستاذ أنمار الحائلي، بتعيين الأستاذ حمد الصنيع رئيسًا تنفيذيًا للنادي“.

وقدّم الاتحاد في بيانه، شكره لإبراهيم بخيت عضو مجلس الإدارة، على جهوده في الفترة الماضية التي تولى فيها منصب الرئيس التنفذيذي، واستمراره ضمن عضوية المجلس.

وكان الصنيع قد استلم عدة مناصب إدارية في نادي الاتحاد أبرزها عندما كلف برئاسة النادي في أكتوبر 2017، حتى نهاية الموسم الذي توج خلاله بكأس الملك 2018.