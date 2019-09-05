أهداف مباراة السعودية ومالي.. 1/1 (فيديو)

سجل منتخب مالي الهدف الأول في المباراة التي تجمعه مع منتخب السعودية في إطار استعدادات الفريقين للاستحقاقات القادمة.

وجاء هدف مالي في الدقيقة 38.

وتعادل سالم الدوسري للسعودية في الدقيقة 58.

وهذه أول مباراة لمنتخب السعودية تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.