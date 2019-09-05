موعد مباراة السعودية ضد مالي والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب السعودية مع نظيره منتخب مالي، مساء اليوم الخميس 5 سبتمبر، وذلك في لقاء ودي دولي، على ملعب محمد بن فهد الدولي.

وتأتي المباراة في إطار استعدادات المنتخب السعودي لمواجهة اليمن في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لتصفيات كأس آسيا والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2020.

وستكون المباراة تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، الذي يقود المنتخب السعودي للمرة الأولى منذ أن تولى رسميًا تدريب الأخضر خلقًا للأرجنتيني أنطونيو بيتزي.

ويدخل المنتخب على رأس المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات فلسطين واليمن وأوزبكستان وسنغافورة.

موعد مباراة السعودية ومالي:

ستنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ومالي:

سيتم بث المباراة عبر قناة KSA SPORT 1.