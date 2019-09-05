السعودية مع مالي ورومانيا ضد إسبانيا أبرز مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس مباريات ضمن تصفيات بطولة يورو 2020 وكأس العالم 2022 في قارة آسيا وتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون والعديد من المباريات الدولية الودية.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الخميس الخامس من سبتمبر/أيلول، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة والقاهرة:

التصفيات المؤهلة ليورو 2020:

أرمينيا VS إيطاليا، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1

إيرلندا VS سويسرا، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 2

جبل طارق VS الدنمارك، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 5

فنلندا VS اليونان، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4

النرويج VS مالطة، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 7

رومانيا VS إسبانيا، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 1

جز الفارو VS السويد، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 3

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022:

الفلبين VS سوريا، الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، 13:30 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 1

تايوان VS الأردن، الساعة 14:10 بتوقيت مكة المكرمة، 13:10 بتوقيت القاهرة على قناتيbeIN SPORTS HD والكأس HD 1

سنغافورة VS اليمن، الساعة 14:45 بتوقيت مكة المكرمة، 13:45 بتوقيت القاهرة على قناة الكأس HD 2

الهند VS سلطنة عُمان، الساعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة، 15:30 بتوقيت القاهرة على قناة الكأس HD 1

فلسطين VS أوزبكستان ، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت القاهرة على قناة الكأسHD 2

قطر VS أفغانستان، الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة على قناتي قناة الكأس beIN SPORTS HD و HD 1

البحرين VS العراق، الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 3

الكويت VS نيبال، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة على قناة الكأسHD 2

مباريات ودية دولية:

السعودية VS مالي، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة على قناة KSA SPORT 1.

تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022:

تشاد VS السودان، الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، 16:30 بتوقيت القاهرة على قناة الملاعب السودانية الرياضية وقناة تشاد الرياضية.