اتحاد الكرة السوري يتخذ إجراء رداعًا ضد عمر خربين نجم نادي الهلال السعودي

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، عدم استدعاء عمر خربين، لاعب نادي الهلال السعودي لتمثيل منتخب بلاده مرة أخرى.

جاء ذلك في بيان رسمي أصدره الاتحاد السوري لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء، اتهم فيه اللاعب بتكرار حالة الاستخفاف بمشاعر الجماهير السورية.

وأكد الاتحاد السوري لكرة القدم، أنه بعد دراسة الكتاب الذي أرسل إليه من قبل اللاعب عمر خربين، قرر عدم دعوته للمنتخب الوطني الأول بسبب تخلفه عن الالتحاق بالمنتخب لمباراة الفيليبين وتكرار تخلفه عدة مرات عن هذه المهمة الوطنية.

وشدد الاتحاد السوري لكرة القدم، على أن المنتخب الوطني يأتي في المقام الأول دومًا، وأن هناك واجبات يفرضها الانتماء تجاه قميصه، ويجب تأديتها في كل زمان ومكان، وأن على اللاعبين (مهما بلغت نجوميتهم) الالتزام بالمبادئ والسلوكيات التي يفرضها هذا الانتماء.

وأكد الاتحاد احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق من يتخلف عن أداء مهمته الوطنية وتمثيل منتخباته.