عمر خربين ينضم لمعسكر نادي الهلال السعودي في النمسا (فيديو)

انضم السوري عمر خربين لزملائه في نادي الهلال السعودي بمعسكرهم المقام في النمسا، وسيشارك في مران الفريق المسائي.

ونشر الحارس عبدالله المعيوف فيديو مع خريبين بعد وصوله إلى المعسكر، فيما داعب نواف العابد، خريبين، قائلًا: ”فاكر حالك ميسي“.

وكانت إدارة الهلال قد شكفت أن المهاجم السوري، سينضم إلى معسكر الفريق الإعدادي في النمسا يوم الأربعاء، وذلك بعد انتهاء إجراءات الحصول على التأشيرة.

وكان خربين قد تأخر عن الوصول للنمسا للحاق ببعثة الفريق، بسبب بعض إجراءات السفر، ليتدرب خربين منفردًا في النادي، حتى انتهاء الإجراءات.

???? – عبدالله المعيوف مع عمر خريبين بعد وصوله لمعسكر #الهلال في النمسا ، ونواف العابد لـ خريبين : فاكر حالك ميسي ؟! ????????. pic.twitter.com/WYpcXNJwws — قروب الموج الأزرق (@Almoj_alazra8) July 17, 2019

وعاد خربين إلى صفوف الفريق السعودي، بعد انتهاء إعارته لفريق بيراميدز والذي انتقل له اللاعب خلال فترة انتقالات يناير لمدة 6 أشهر.

وشارك عمر خربين مع فريق بيراميدز في 12 مباراة بالدوري المصري الممتاز، تمكن خلالها من تسجيل 6 أهداف إلى جانب صناعة اثنين آخرين.

ولعب خربين 47 مباراة مع الهلال في مختلف البطولات منذ انتقاله إلى صفوفه مطلع العام 2017 قادمًا من الظفرة الإماراتي، وأحرز معه 28 هدفًا، كما حقق بطولة الدوري مرتين وكأس الملك وبطولة السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة مرة واحدة، قبل أن ينتقل في فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلى بيراميدز المصري بنظام الإعارة.