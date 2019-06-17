عمر خربين مهاجم نادي الهلال السعودي مطلوب في الدوريين الإماراتي والصيني 

كشفت تقارير صحفية أن المهاجم السوري عمر خربين، لاعب نادي الهلال السعودي، تلقى عرضين من ناديين إماراتيين وآخر من الدوري الصيني للعب مع فريق منها الموسم المقبل.

وبحسب التقارير، فإن الإدارة الهلالية المقبلة ستدرس العروض وستؤجل حسمها لحين أخذ رأي المدير الفني القادم للفريق.

وتلقى المهاجم السوري صدمة مدوية قبل عودته رسميًا إلى نادي الهلال، بعد انتهاء إعارته إلى بيراميدز المصري.

وانتقل خربين، البالغ من العمر 25 عامًا، إلى نادي بيراميدز المصري، في يناير الماضي، لمدة 6 أشهر فقط على سبيل الإعارة.

وأعلن فجر إبراهيم، المدير الفني لمنتخب سوريا، استبعاد خربين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بشكل نهائي.

وكشف إبراهيم في مؤتمر صحفي، أن استبعاد خربين عن منتخب سوريا جاء على خلفية عدم التزامه بالالتحاق بالمعسكر التدريبي الأخير، وتخلفه عن مباراتين وديتين ضد إيران وأوزبكستان دون عذر.

من جهة أخرى، قالت صحيفة الجزيرة إن قائمة المرشح لرئاسة الهلال موسى الموسى ستقدم طعنًا على المرشح لمجلس الإدارة في قائمة فهد بن نافل، سليمان الهتلان، لكونه أمين صندوق حاليًا ومطلعًا على الإيداعات، ولوجود تضارب مصالح ولعدم تكافؤ الفرص بين الجانبين.

وتابعت الصحيفة: نادي الهلال تلقى دعمًا بمقدار 11 مليون ريال من قبل شرفيين هلاليين، وذلك قبل عشر دقائق من إقفال فترة الترشح للإدارة، وتشير المصادر إلى أن هذه المبالغ ستكون أصواتًا لصالح المرشح فهد بن نافل.