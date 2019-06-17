تقارير: نادي الهلال السعودي يطلب من عموري عدم الاستعجال في العودة للعين الإماراتي

كشفت تقارير صحفية أن نادي الهلال السعودي اقترب بقوة من قطع الطريق على عدد من الأندية التي ترغب في ضم المحترف الإماراتي عمر عبد الرحمن ”عموري“، من خلال التحركات القوية خلال اليومين السابقين.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الشرق الأوسط“، يوم الاثنين، فقد تواصل عدد من النافذين الهلاليين مع عموري، إذ طالبوه بالتريث حتى تنصيب رئيس نادي الهلال المقبل، حتى يتم تجديد عقده بشكل رسمي.

وتحدث نافذون في الإدارة الهلالية السابقة، وعدد من إدارة المرشح فهد بن سعد بن نافل، هاتفيًا مع اللاعب الذي أبلغ أن الهلال يرغب في بقائه، ولكن عليه انتظار الرئيس الجديد، إذ كشف عموري للمقربين منه عن رغبته في البقاء لإكمال التجربة التي أوقفتها الإصابة الموسم الماضي.

وتشير مصادر الصحيفة إلى أن نادي العين الإماراتي حتى هذه اللحظة لم يجتمع بعمر عبد الرحمن من أجل عودته، رغم ربط الجماهير العيناوية عودة اللاعب للعين بعد عودة محمد بن ثعلوب، رئيس شركة استثمار نادي العين لتسيير أمور النادي.

وستشهد الفترة المقبلة تنافسًا جديدًا بين نادي الهلال ونادي العين قد تفصل فيه رغبة اللاعب، وهي البقاء في الهلال، ولكن ذلك سيكون مربوطًا بموافقة شخصيات نافذة في النادي الإماراتي.

وأوضحت الصحيفة أن فهد بن نافل، المرشح لرئاسة نادي الهلال، تلقى تطمينات بأن عددًا كبيرًا من الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب في الجمعية العمومية للنادي التي ستعقد اجتماعها، يوم غد الثلاثاء، تتجه للتصويت له، وهو ما يجعله مرشحًا أكثر حظًا من منافسه موسى الموسى.

وفي هذا الصدد، يتأهب بن نافل، بعد إعلان تنصيبه الرسمي رئيسًا لنادي الهلال، لإعلان التعاقد مع جهاز فني أجنبي على مستوى عالٍ، وكذلك شراء بطاقة البيروفي أندريه كاريلو، والتجديد مع المدافع محمد جحفلي، وحسم صفقتي حارس ومدافع أجنبيين، علمًا بأن مصادر أكدت أنه يعمل منذ فترة في هذه الملفات، كونه واثقًا من الفوز بكرسي الرئاسة.