تقارير: نادي الهلال السعودي يقرر استبعاد محمد جحفلي 

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الهلال السعودي قررت عدم تجديد التعاقد مع المدافع محمد جحفلي، وأن النية تتجه لبيعه بعد دخوله الفترة الحرة من عقده.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الشرق الاوسط“، فإن اللاعب دخل الفترة الحرة من عقده التي تتيح له الانتقال لأي نادٍ، بيد أن إدارة النادي لم تفاتحه في تجديد التعاقد.

ويملك اللاعب، بحسب ما نقلت الصحيفة، عرضين من الاتفاق والفتح للانتقال لأحدهما في الفترة المقبلة.

ويملك الهلال 3 لاعبين في الدفاع هم علي البليهي والإسباني بوتيا والأسترالي ديجينيك، ويأتي محمد جحفلي في الترتيب الرابع للمسّاكين في النادي.