نادي الهلال السعودي يعلن وصول جوستافو كويلار تمهيدًا لانضمامه رسميًا لـ“الزعيم“

وصل الكولومبي جوستافو كويلار، لاعب نادي فلامينغو، إلى السعودية تمهيدًا للانضمام لصفوف نادي الهلال في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر نادي الهلال تغريدة بها صورة اللاعب وجاء فيها: ”عبر سناب الهلال.. جوستافو كويلار متوجهًا إلى دبي ومنها إلى الرياض“.

وكان اللاعب قد انضم لصفوف الهلال براتب يبلغ 4 ملايين يورو سنويًا، بينما سيدفع الهلال قرابة 8 ملايين يورو لضم اللاعب.

وتنازل الهلال عن مدافعه الإسباني بوتيا للوحدة، من أجل تسجيل كويلار بدلًا منه في قائمة الفريق الأساسية خلال الفترة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية، أكدت أن الهلال خاض معركة شرسة مع نادي بولونيا الإيطالي للاستفادة من خدمات كويلار وترميم صفوفه.

كما أكدت أن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفلامنغو الحالي والهلال السابق، كان ينوي الجلوس مع كويلار لإقناعه بالبقاء مع ناديه، لكن اللاعب أحدث جدلًا بعد اعتذاره عن عدم المشاركة مع الفريق مستقبلًا.

وخاض كويلار تجربة احترافية مع فلامنغو بداية من العام 2016 قادمًا من ديبورتيفو كالي الكولومبي، وكان يرتبط بعقدٍ حتى يونيو/حزيران 2022 المقبل وتبلغ قيمته السوقية 3.5 مليون يورو.