ريد ستار الصربي يفعّل خيار شراء ميلوس ديجينيك مدافع نادي الهلال السعودي

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الهلال السعودي، أن نظيرتها في ريد ستار الصربي قد قررت تفعيل خيار الشراء لمحترف الهلال السعودي، المدافع الأسترالي ميلوس ديجينيك.
وبحسب تلك المصادر، فإن إدارة النادي الصربي قررت تفعيل شراء اللاعب مقابل 1.5 مليون يورو حيث تنوي إدارة النادي الصربي التوقيع معه لمدة أربعة مواسم
يذكر أن اللاعب، وقع قبل شهر لنادي ريد ستار بنظام الإعارة قادمًا من الهلال، حيث لعب مع الزعيم منذ الميركاتو الشتوي السابق، لكنه لم يلبِّ طموحات الهلاليين.
وكان اللاعب قد انضم للهلال نظير 3.6 مليون يورو، لكن الأجهزة الفنية التي تعاقبت للزعيم لم تشرك اللاعب في مركزه الأساسي كمدافع مساك، حيث كان يلعب كمحور وأحيانًا كظهير أيمن.