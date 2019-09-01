ريد ستار الصربي يفعّل خيار شراء ميلوس ديجينيك مدافع نادي الهلال السعودي

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اللاعب وقع قبل شهر لنادي ريد ستار بنظام الإعارة قادمًا من ⁧الهلال حيث لعب مع الزعيم منذ الميركاتو الشتوي السابق لكنه لم يلبِّ طموحات الهلاليين.