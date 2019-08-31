الأهلي يحقق فوزًا صعبًا على الاتفاق في الدوري السعودي (فيديو)

اقتنص الأهلي فوزًا ثمينًا على مضيفه الاتفاق بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

افتتح الدولي السوري عمر السومة أهداف اللقاء عند الدقيقة الثانية للوقت بدل الضائع للشوط الأول من ضربة رأسية.

وفي الشوط الثاني، تمكن نعيم السليتي من تسجيل هدف التعادل لنادي الاتفاق عند الدقيقة 55.

وتعرض محمد خبراني لاعب الأهلي للطرد بعدما نال البطاقة الصفراء الثانية خلال اللقاء، حيث سبق أن حصل على البطاقة الأولى عند الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 85 سجل عبد الرحمن غريب هدف الأهلي الثاني، بعدما انفرد بحارس الرائد ليضع الكرة من بين قدمه.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، في حين تجمد رصيد الرائد دون نقاط في المركز الـ13.