هل تصحح صفقتا لوكاس ليما ويوسف البلايلي مسار الأهلي السعودي؟

أعلن نادي الأهلي السعودي تعاقده مع الثنائي الجزائري يوسف البلايلي والبرازيلي لوكاس ليما وسط حالة من التفاؤل تسيطر على مشجعي الراقي بتطور أداء الفريق وتصحيح نتائجه بعد ضم هذين اللاعبين المميزين.

ولا يختلف اثنان على القدرات الفنية لبلايلي أحد أبرز نجوم منتخب الجزائر المتوَّج مؤخرًا ببطولة كأس الأمم الأفريقية بجانب أن ليما أحد اللاعبين المميزين بالجبهة اليسرى.

وتستعرض ”إرم نيوز“في التقرير التالي أبرز إيجابيات الصفقتين ومدى قدرة بلايلي وليما على عودة بريق الأهلي وتصحيح مساره:

بداية مهزوزة.. ومصير برانكو

بدأ الأهلي الموسم بشكل مهزوز أثار غضب جماهيره رغم أن الإدارة تعاقدت مع المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني الذي قاد عدة أندية على رأسها: الوحدة الإماراتي، والاتفاق السعودي، ودينامو زغرب الكرواتي، وهانوفر الألماني، ومنتخب إيران وقاد عدة أندية هناك.

وخسر الأهلي رهانه في بطولة دوري أبطال آسيا وخرج من دور الستة عشر على يد الهلال بعد خسارة قاسية في ملعبه بنتيجة 4-2 ثم الفوز في الرياض بنتيجة 1-0 بخلاف البداية المهزوزة في الدوري بالتعادل مع العدالة بهدف لكل منهما.

أزمة السومة تفرض نفسها

تعد أزمة اللاعب السوري عمر السومة أحد أبرز العقبات التي واجهت الفريق خلال الفترة الأخيرة مع تولي برانكو المهمة والخلاف الواضح بين السومة ومدربه الذي أدى لتحول اللاعب إلى بديل.

وأصبح برانكو رافضًا لفكرة بقاء السومة رغم تمسك الإدارة به وهو ما يجعل الفريق في معاناة واضحة بين المدير الفني ونجم الشباك، ولكن الإدارة حاولت تصحيح المسار بترميم الصفوف بصفقتين من العيار الثقيل.

وجاءت الصفقتان بعد موسم انتقالات مثير للجدل من جانب إدارة الأهلي السعودي بعد الاستغناء عن عدة لاعبين مؤثرين على رأسهم الروماني نيكولاس ستانسيو والمصري محمد عبد الشافي والتشيلي باولو دياز ومواطنه كلاوديو باوزا والصربي دانييل أليكيستش والبرازيلي أدريلان سانتوس.

وتعاقد الأهلي مع المدافع البوسني إيرفين زوكانوفيتش ومواطنه إلفيس ساريتش وسلطان مندش وعلي الزبيدي.

قدرات ليما.. وأزمة الجبهة اليسرى

ويتطلع مسؤولو الأهلي لحل أزمة الجبهة اليسرى بضم اللاعب البرازيلي لوكاس ليما قادمًا من صفوف نانت الفرنسي في صفقة تقدر بحوالي 6.5 مليون يورو.

وشارك ليما، 27 عامًا، في المباريات الثلاث مع نانت في انطلاق الدوري الفرنسي هذا الموسم كما أنه يعد أحد عناصر نانت الأساسية التي يعتمد عليها في المرحلة الماضية وساهم في صناعة 5 أهداف للفريق في الموسم الماضي.

ويعاني الأهلي من أزمة في الجبهة اليسرى مع رحيل محمد عبد الشافي لاعب منتخب مصر.

بلايلي وتطوير الجانب الهجومي

يراهن مسؤولو الأهلي أيضًا على قدرات لاعبه الجزائري يوسف بلايلي أحد أبرز نجوم القارة السمراء والذي قطع مشوارًا رائعًا مع الترجي التونسي وساهم في تتويجه بآخر لقبين بدوري أبطال أفريقيا.

وسجل بلايلي 6 أهداف مع الترجي في الموسم الماضي وصنع 10 أهداف ، ونجح اللاعب في المساهمة في التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية مع منتخب الجزائر.

وقال أسامة خليل، لاعب منتخب مصر الأسبق ونجم الإسماعيلي لـ“إرم نيوز“ إن بلايلي أحد النجوم المتألقين في قارة أفريقيا وانتقاله للأهلي السعودي أمر رائع ومكسب له وللفريق.

وأضاف:“بلايلي من نوعية اللاعبين الذين يحتاجهم أي فريق لأنه لاعب مهاري وسريع وقوي بدنيًا ويستطيع التسجيل وصناعة الأهداف“.